LIVE | Steven Bergwijn moet het weer doen met reserverol bij Spurs

Youri Mulder en Schalke 04 mogen weer dromen van de Bundesliga: ‘Wir schaffen das’

Keert Schalke 04 binnen een jaar terug in de Bundesliga? Met de finish in zicht staat de volksclub voor het eerst dit seizoen bovenaan, maar de concurrentie zit in het wiel. „Dit is de spannendste competitie van Europa”, zegt Youri Mulder, lid van de raad van commissarissen van Schalke.

14 april