LIVE Spaanse beker | Memphis Depay begint derby met Real Madrid op de bank

samenvatting Haaland steelt de show bij dominante overwin­ning op Wolverhamp­ton

De wedstrijd van Manchester City tegen Wolverhampton Wanderers was vooral de wedstrijd van Erling Haaland. De spits maakte zijn derde hattrick in de Premier League en staat met kop en schouders bovenaan de topscorerslijst. In 20 Premier League-duels scoorde hij maar liefst 25 keer.

22 januari