LIVE | Sheffield United wordt duidelijke goal onthouden in uitduel bij Aston Villa

De wedstrijd van de eeuw is een halve eeuw oud

19:49 De halve finale op het EK 1988 was fraai (voor ons dan) en de WK-finale van 1974 was legendarisch maar dé wedstrijd van de vorige eeuw werd gespeeld in 1970, precies een halve eeuw geleden. Italië-West-Duitsland op het WK van dat jaar in Mexico. Met een scoreverloop dat Alfred Hitchcock nog niet had kunnen bedenken (4-3 na verlenging).