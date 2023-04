LIVE Serie A | Slechte avond voor Inter en Benfica, Napoli zet volgende stap richting Scudetto

Met videoItalië is met drie clubs goed vertegenwoordigd in de kwartfinales van de Champions League. De Serie A heeft besloten die clubs een dag langer rust te geven en Inter, Napoli en AC Milan vanavond al te laten spelen. Ook Benfica komt vanavond al in actie, thuis tegen achtervolger FC Porto.

Na drie nederlagen op rij heeft Inter opnieuw slechte zaken gedaan als het gaat om plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen. Ondanks een kansenverhouding van liefst 11-25 (3-11 als het gaat om pogingen op doel) slaagde de ploeg van trainer Simone Inzaghi er opnieuw niet in om de drie punten te pakken in de uitwedstrijd bij nummer vijftien Salernitana.

Robin Gosens, oud-speler van FC Dordrecht en Heracles, opende al na zes minuten de score in Salerno. Kort voor rust maakte de veelbesproken Romelu Lukaku bijna de 0-2 na een goede voorzet, maar de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa bracht knap redding namens Salernitana. In de tweede helft groeide de 37-jarige Mexicaan, die schitterde op vier WK's, uit tot de held van de thuisploeg. Dankzij zijn reddingen bleef Salernitana in de wedstrijd en in de 90ste minuut zeilde een voorzet van Antonio Candreva, uitgerekend oud-speler van Inter (2016 tot 2021) over Inter-doelman André Onana binnen voor de gelijkmaker: 1-1.

Benfica verliest van achtervolger FC Porto

Inter speelt dinsdagavond in de kwartfinales van de Champions League de uitwedstrijd bij Benfica. De ploeg van Roger Schmidt, Fredrik Aursnes en David Neres zag vanavond de voorsprong op achtervolger FC Porto slinken van tien naar zeven punten. Het was de eerste thuisnederlaag van dit seizoen voor Benfica en met nog zeven speelrondes te gaan in de Portugese competitie heeft FC Porto weer wat hoop op titelprolongatie.



Benfica kwam al in de tiende minuut op voorsprong, maar kort voor rust maakte Mateus Uribe de 1-1 namens FC Porto. Via spits Mehdi Taremi uit Iran kwamen de bezoekers uit de Noord-Portugese havenstad tien minuten na rust zelfs op voorsprong in Lissabon. Benfica ging daarna hard op zoek naar de 2-2, maar die viel niet meer.

Napoli zet volgende stap richting Scudetto

Woensdagavond staan AC Milan en Napoli tegenover elkaar in San Siro, anderhalve week nadat Milan zeer verrassend met 0-4 won in Napels bij de aanstaande kampioen van de Serie A.

Napoli herpakte zich goed van die onverwachte afstraffing in eigen huis. De ploeg van trainer Luciano Spalletti won vanavond met 1-2 bij Lecce. Door een goal van rechtsback en aanvoerder Giovanni Di Lorenzo kwam Napoli na 18 minuten op voorsprong. Lecce kwam via Federico Di Francesco na 52 minuten op gelijke hoogte, maar in de 64ste minuut viel de 1-2 door een eigen goal van Lecce-verdediger Wladimiro Falcone.

AC Milan begint om 21.00 uur aan de thuiswedstrijd tegen Empoli.

Programma en uitslagen Serie A

Stand Serie A

