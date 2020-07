LIVE | Robertson kopt raak voor Liverpool tegen Burnley, Ziyech traint bij Chelsea

Championship Play-offs weer uit zicht voor Derby County, Brentford houdt hoop op directe promotie

15:27 Derby County moet weer even pas op de plaats maken in de strijd om een plek in de play-offs. De ploeg van Phillip Cocu verloor vanmiddag in het Pride Park Stadium met 1-3 van nummer drie Brentford, dat mag blijven hopen op directe promotie naar de Premier League.