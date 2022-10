LIVE Premier League | Ten Hag zet Ronaldo ook in Manchester Derby op bank, basisplaatsen Malacia en Aké

Erik ten Hag begon moeizaam als trainer van Manchester United, maar de Nederlander zag hoe zijn team de laatste vier Premier League-wedstrijden won. Vanmiddag gaan The Red Devils op bezoek bij stadgenoot Manchester City. Wie is de sterkste in de Manchester Derby? De aftrap is om 15.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.