LIVE Premier League | ManUnited heeft de bal en de kansen, waar blijven de goals tegen Chelsea?

Zaakwaar­neem­ster Haaland weet het zeker: ‘Erling wordt de eerste die voor 1 miljard wordt verkocht’

De start van Erling Braut Haaland in de Premier League is sensationeel te noemen. Zijn zaakwaarneemster, de Braziliaanse Rafaela Pimenta, is ervan overtuigd dat de spits van Manchester City de eerste speler op de planeet zal zijn die 1 miljard waard is. ,,Ik weet het zeker.”

21 oktober