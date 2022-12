LIVE Premier League | Manchester United krijgt via Casemiro, Garnacho en Antony kansen tegen Wolves

Met samenvatting Karim Benzema sluit 2022 in stijl af bij moeizame zege Real Madrid, PS­V-opponent blijft matig presteren

Real Madrid heeft in ieder geval voor een dag de koppositie in Spanje overgenomen van FC Barcelona. De ploeg van Carlo Ancelotti boekte dankzij Karim Benzema een 0-2 zege op bezoek bij Real Valladolid, de club waar de Braziliaanse Ronaldo voorzitter is.

1:04