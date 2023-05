LIVE Premier League | Manchester United en Erik ten Hag kunnen bij Brighton reuzenstap naar Champions League zetten

Met samenvattingen Manchester United zet goede stap richting Champions Lea­gue-tic­ket, City neemt koppositie over van Arsenal

Manchester United heeft in de Premier League een belangrijke zege geboekt op Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde met 1-0 en kwam weer dichter bij het zeker stellen van een plaats in de top vier, goed voor het spelen in de Champions League volgend seizoen.