LIVE Premier League | Heeft Jürgen Klopp ook in Brighton plek voor Cody Gakpo?

LIVE Premier League | Trekt Erik ten Hag de stijgende lijn door in Manchester Derby?

Het Engelse voetbalweekend start met een ‘lunchtime kick-off’ om je vingers bij af te likken. Op Old Trafford ontvangt het Manchester United van Erik ten Hag stadgenoot Pep Guardiola, Erling Haaland en Manchester City. Kleurt de stad Manchester vanmiddag rood of blauw? Vanaf 13.30 uur volgen we het in dit liveblog!

10:00