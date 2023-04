LIVE Premier League | Fraaie treffer Porro helpt Spurs terug in de wedstrijd tegen ManUnited

Erik ten Hag bereikte zondag met Manchester United de finale van de FA Cup, nadat eerder dit seizoen al de League Cup werd gewonnen. In de Premier League doen de Red Devils niet mee om de titel, maar Ten Hag en co zijn wel dicht bij een Champions League-ticket voor volgend seizoen. De horde van vandaag: Tottenham Hotspur. Halverwege stonden de bezoekers dankzij Jadon Sancho en Marcus Rashford al met 0-2 voor, hoe loopt dit af? Volg het in ons liveblog.