LIVE Premier League | Erik ten Hag's Manchester United met Tyrell Malacia tegen Aston Villa

Simpele avond voor Barcelona, hattrick Karim Benzema, Nederlan­ders doen het voor Toulouse

Vandaag was er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In dit artikel lees je alle uitslagen en achtergronden van de wedstrijden terug. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden.