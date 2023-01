LIVE Premier League | Erik ten Hag met Manchester United op bezoek bij koploper Arsenal

Opmerke­lijk: Salernita­na stelt ontslagen coach na 48 uur alweer aan

Salernitana verloor de uitwedstrijd tegen Atalanta zondag kansloos met 8-2 en een dag later werd coach Davide Nicola de laan uitgestuurd. Opvallend genoeg is de huidige nummer zestien van de Serie A daar een krappe 48 uur later toch weer van teruggekomen. Nicola heeft opnieuw een contract getekend.

