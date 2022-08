Live Premier League | Cristiano Ronaldo krijgt van Erik ten Hag een basisplek, Nederlanders beginnen op de bank

Met samenvatting Erik ten Hag na dreun bij debuut voor Manchester United: ‘Ik ben totaal niet tevreden’

Erik ten Hag struikelde bij zijn eerste competitiewedstrijd op de bank van Manchester United direct over middenmoter Brighton & Hove Albion (1-2). Hij is niet de eerste Nederlandse manager die zijn debuut in de Premier League met een nederlaag afsloot. ,,We moeten het nu gaan analyseren en lessen trekken.”

7 augustus