LIVE | Pléa zet kampioen Bayern München op achterstand

Premier League Ogen gericht op sterkere Van de Beek, weer fitte Van Dijk en topaanko­pen Grealish en Lukaku

12:34 Het nieuwe seizoen in de Premier League gaat vrijdagavond van start met de Londense derby tussen Brentford en Arsenal. Zondag staat met Tottenham Hotspur - Manchester City direct een beladen topper op het programma. Wat kunnen we dit seizoen verwachten in de rijkste en best bekeken competitie ter wereld?