LIVE | Olympique Lyon jaagt met Memphis op stunt tegen City in Champions League

Guardiola waakzaam voor duel met Lyon: ‘Fouten worden afgestraft’

14 augustus Manchester City is zaterdag in de vierde en laatste kwartfinale van de Champions League tegen Olympique Lyon de uitgesproken favoriet. Trainer Pep Guardiola is desalniettemin waakzaam. De Spanjaard verwees vrijdag naar de eerste twee kwartfinales, die in Lissabon allebei pas in de slotfase werden beslist.