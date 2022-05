LIVE | Napoli kent op slotdag geen enkele moeite met Spezia

Zinderende ontknoping in Engeland: wordt het ‘gewoon’ ManCity of slaat Liverpool toch nog toe?

Wordt het (weer) Manchester City of grijpt Liverpool toch nog de macht? Het wordt hoe dan ook een zinderende ontknoping van het Premier League-seizoen. Op de laatste speeldag ontvangen de Citizens in het eigen Etihad Stadium Aston Villa. Bij een zege is City kampioen. De ploeg van Pep Guardiola heeft één punt voorsprong op Liverpool, dat het op Anfield opneemt tegen Wolverhampton Wanderers. Volg beide duels in ons liveblog! • Alle duels in Engeland beginnen vandaag om 17.00 uur. Hier zijn alle andere duels te volgen.

11:54