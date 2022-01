LIVE | Mendy brengt redding op schoten Salah en Mané, Tuchel en Lijnders wisselen in Engelse topper

Corona-uit­braak bij Paris Saint-Ger­main: Lionel Messi test positief

Lionel Messi (34) is een van de vier spelers in de Paris Saint-Germain-selectie die positief is getest op het coronavirus. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar is in quarantaine gegaan en houdt zich aan het protocol van de Franse topclub.

13:39