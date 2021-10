LIVE | Memphis met basisdebutant Agüero en Coutinho voorin, Falcao in de spits bij Rayo

VIDEO Groot nieuws uit Noorwegen: Haaland mist naast Ajax óók WK-kwalifica­tie­du­el met Oranje

22 oktober Borussia Dortmund kan over twee weken in de Champions League tegen Ajax niet beschikken over Erling Haaland. De Noorse topspits is vanwege een heupblessure voorlopig uit de roulatie, zo maakte trainer Marco Rose vandaag op zijn persconferentie bekend. En dat niet alleen: ook de WK-kwalificatiewedstrijd op 16 november tegen Oranje moet de topspits missen.