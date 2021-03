LIVE| Mbappé op de bank bij Frankrijk tegen Kazachstan, veel toplanden later in actie

Portugese media hekelen afwezige VAR na misser Makkelie: ‘Schaamte­loos’

14:50 De enorme misser van Danny Makkelie en co wordt in de Portugese media breed uitgemeten. Na de 2-2 in en tegen Servië wordt in Portugal gewezen naar de Nederlandse arbitrage die in blessuretijd een glaszuiver doelpunt van Cristiano Ronaldo over het hoofd zag, maar nog meer op de afwezigheid van de VAR.