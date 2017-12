LIVE: Manchester Derby onder hoogspanning

Mindere periode Lyon verslikt zich in middenmoter Amiens

16:50 Olympique Lyon heeft punten laten liggen in de Franse competitie. Lyon, met Memphis Depay en Kenny Tete in de basis, redde pas in de slotfase een punt bij Amiens: 1-1. Houssem Aouar maakte tien minuten voor tijd het doelpunt namens Lyon.