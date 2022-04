LIVE | Manchester City en Aké zoeken gaatje in muur van Atlético Madrid

Nederland - Senegal wordt op verzoek van Qatar en Amerikaan­se televisie openings­wed­strijd WK

Het Nederlands elftal zal het WK voetbal in Qatar eind dit jaar aftrappen. De groepswedstrijd tegen Senegal is de openingswedstrijd van het toernooi geworden in plaats van het duel tussen thuisland Qatar en Ecuador. Dat heeft alles te maken met verzoeken van de Amerikaanse televisie en voetbalbond Qatar, zo heeft de FIFA aan de KNVB laten weten.

2 april