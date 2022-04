LIVE | Liverpool zet titeljacht met flink gewijzigde opstelling voort in Newcastle

De Europese topcompetities zitten in de eindfase. In Duitsland en Frankrijk is de kampioen al bekend, vandaag kan Spanje daar bij komen. Real Madrid kan de titel pakken als het minimaal een punt pakt in de thuiswedstrijd tegen Espanyol. Verder gaat de strijd om het kampioenschap in Engeland verder, want zowel Liverpool als koploper Manchester City komt in actie. Volg alle duels in ons matchcenter en bekijk hier een overzicht.