LIVE Ligue 1 | PSG met Messi en Mbappé op jacht naar goals in kampioenswedstrijd tegen Straatsburg

Twee wedstrijden voor het einde kan het alleen nog in theorie misgaan voor Paris Saint-Germain als het gaat om de landstitel in Frankrijk. Het sterrenensemble uit de hoofdstad hoopt in Straatsburg de titel binnen te hengelen. Volg hier de belangrijkste ontwikkelingen.