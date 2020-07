LIVE | Lazio in grote problemen tegen Lecce

Kan Juventus een gigantische stap zetten in de titelstrijd in de Italiaanse Serie A? Zowel achtervolger Lazio als Juventus zelf komt vanavond in actie. In Engeland komen onder meer Chelsea, Arsenal en Leicester City in actie. Mis in dit liveblog niets van al het livevoetbal.