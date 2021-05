LIVE | Lang en Vormer met Brugge op weg naar Belgische titel, Nmecha brengt spanning weer terug

Spanning in Spanje Atlético Madrid blijft op titelkoers na late goal van Suárez, rol van FC Barcelona uitge­speeld

16 mei Atlético Madrid blijft op koers voor de elfde landstitel in Spanje. Dankzij een treffer van Luis Suárez in de 88ste minuut werd Osasuna met 2-1 verslagen. De ploeg van Diego Simeone houdt daarmee twee punten voorsprong op nummer twee Real Madrid, dat met 0-1 won bij Athletic Bilbao. De rol van FC Barcelona in de titelrace is definitief uitgespeeld na een pijnlijke nederlaag tegen Celta de Vigo. Atlético Madrid - Osasuna 2-1 Athletic Bilbao - Real Madrid 0-1 FC Barcelona - Celta de Vigo 1-2