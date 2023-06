LIVE La Liga | Frenkie de Jong sluit met kampioen Barcelona seizoen af in Vigo

Met video Dries Mertens viert eerste landstitel: Galatasa­ray voor het eerst sinds 2019 kampioen van Turkije

Galatasaray heeft zich in Turkije verzekerd van de 23ste landstitel in de clubhistorie. Het elftal van trainer Okan Buruk won met 4-1 bij Ankaragücü en is niet meer te achterhalen door naaste belagers Fenerbahçe en Besiktas.