LIVE La Liga | Frenkie de Jong begint met FC Barcelona aan 250ste Clásico

Italiaanse media na ‘klinkende vernede­ring’ hard voor Ajax: ‘Afgeser­veerd als een stel houthak­kers’

Zelfs nu het zich al na vier speelrondes met schitterend voetbal heeft geplaatst voor de achtste finales staat Napoli in Italië toch nog in de schaduw van de drie topclubs uit het noorden. Al is er heus wel bewondering voor wat de ploeg van coach Luciano Spalletti liet zien tegen Ajax, dat ‘twee lesjes totaalvoetbal meekreeg als huiswerk’.

13 oktober