LIVE La Liga | FC Barcelona ongelukkig op achterstand tegen Real Madrid door eigen goal Araujo

Erik ten Hag wil nog een keer naar Wembley: ‘De League Cup gaf ons brandstof voor een volgende prijs’

Erik ten Hag wil met Manchester United snel terugkeren op Wembley, ditmaal voor de FA Cup. Eind vorige maand pakte zijn ploeg in het beroemde stadion in Londen de eerste prijs in zes jaar tijd, de League Cup.