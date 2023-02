LIVE La Liga | Barcelona slaat kort voor rust twee keer toe tegen Cádiz en is op weg naar volgende zege

Geen club in de Premier League presteert beter dan Manchester United na vertrek Cristiano Ronaldo

Het vertrek van Cristiano Ronaldo bij Manchester United heeft de ploeg van Erik ten Hag geen windeieren gelegd. Sinds het contract van de Portugese superster ontbonden werd, werkte de ploeg tien wedstrijden af in de Premier League. In die periode presteerde geen enkel team in Engeland beter dan de Red Devils.