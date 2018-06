LIVE: Zeven Argentijnse fans opgepakt, mooi gebaar Troost-Ekong

Sampaoli door het stof

Maar we blikken eerst nog even terug op gisteren. Bondscoach Jorge Sampaoli heeft alle verantwoordelijkheid genomen voor de afgang van Argentinië tegen Kroatië (0-3) op het WK. ,,Het is de spelers niet gelukt om zich aan te passen aan mijn project", constateerde hij. ,,Ik ben daarvoor niet een beetje maar helemaal verantwoordelijk."



Sampaoli weigerde naar de blunderende doelman Willy Caballero te wijzen. Hij nam ook de opnieuw onzichtbare Lionel Messi in bescherming. De grote vedette wist zich tegen Kroatië niet te revancheren voor zijn gemiste strafschop in het eerste WK-duel met IJsland (1-1). ,,Het is ons niet gelukt om Messi goed aan te spelen", zei Sampaoli. ,,De Kroaten deden er ook alles aan dat te voorkomen. Dit was mijn ergste wedstrijd als trainer. Helaas is dat een wedstrijd van de nationale ploeg. Ik schaam me voor al die supporters die ons steunen."



Argentinië heeft nog een kleine kans op een plek in de achtste finales. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat IJsland vanmiddag niet van Nigeria wint. In dat geval volstaat dinsdag een ruime zege op Nigeria wellicht alsnog voor een plaats bij de laatste zestien ploegen op het WK. Volgens Argentijnse media is het nog maar de vraag of bondscoach Sampaoli ook tijdens de laatste groepswedstrijd op de bank zit. Zij sluiten niet uit dat Jorge Burruchaga tijdelijk naar voren wordt geschoven. Verder vrezen ze dat Lionel Messi, Javier Mascherano, Marcos Rojo, Lucas Biglia, Ángel Di María, Sergio Agüero, Ever Banega en Gonzal Higuaín nog deze zomer afscheid nemen als international.