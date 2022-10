LIVE | Inter met Denzel Dumfries leidt tegen Sassuolo, Erling Haaland vervolgt doelpuntenjacht

André Onana mag voor het eerst ook keepen in Serie A-wed­strijd van Inter: basis­plaats voor oud-Aja­cied

André Onana heeft zijn eerste basisplaats bij Inter te pakken in de Serie A. De 26-jarige doelman uit Kameroen, in de transferperiode overgekomen van Ajax, mocht al keepen in de Champions League-wedstrijden, maar mag het in de negende speelronde ook laten zien in de Italiaanse competitie.

14:21