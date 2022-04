LIVE | Hakim Ziyech op de bank bij Chelsea in topper bij ManUnited

Promotie­stress neemt toe in Duitsland: Schalke 04 vernederd door Werder Bremen, HSV houdt hoop

De Tweede Bundesliga is misschien wel de spannendste competitie van Europa en dat is er na vandaag niet minder op geworden. Koploper Schalke 04 had een grote slag richting promotie kunnen slaan door in eigen huis Werder Bremen te verslaan, maar in plaats daarvan werd de club uit Gelsenkirchen vernederd: 1-4.

23 april