LIVE Gouden Bal | Virgil van Dijk 16de, Cristiano Ronaldo 20ste en Karim Benzema hoopt op eerste Ballon d’Or

In het Théâtre du Châtelet in Parijs wordt vanavond het de 66ste Ballon d’Or uitgereikt. De Franse spits Karim Benzema (34) van Real Madrid is de grote favoriet is voor zijn eerste Gouden Bal. Volg alles vanavond in ons liveblog.