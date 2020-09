LIVE | Fati en Messi scoren in eerste helft, droomstart voor Koeman in leeg Camp Nou

Samenvatting Suárez kent droomde­buut bij Atlético: twee goals en een assist

21:11 Atlético Madrid heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen ruim gewonnen. Granada, dat al twee duels had gespeeld én gewonnen in La Liga, werd in het Estadio Wanda Metropolitano met 6-1 verslagen. Luis Suárez, die deze week de veelbesproken overstap maakte van FC Barcelona naar Atlético, kende een prachtig debuut met twee doelpunten en een assist.