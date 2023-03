LIVE Europa en Conference League | Van den Brom op voorsprong, Flekken kan Di María niet van scoren houden

Met poll Vandaag staan de eerste Champions Lea­gue-re­turns op het programma: dit kan je verwachten

Nu de heenwedstrijden in de achtste finales van de Champions League erop zitten, is de tijd aangebroken voor de returns. Benfica verdedigt in eigen huis een 2-0-voorsprong op Club Brugge. Voor Borussia Dortmund wordt het een wat lastiger karwei: de Duitsers starten met een marge van één op bezoek bij Chelsea in Londen.