LIVE EK-kwalificatie | Denemarken strijdt in pittig uitduel met Finland om koppositie

Premier reageert Omstreden Spaanse voorzitter Luis Rubiales voelt zich slachtof­fer van hetze: ‘Ik word gelyncht’

De in opspraak geraakte voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, heeft gisteren in een verklaring gezegd dat hij blijft vechten om zijn naam te zuiveren. Ondanks alle ophef rond die kus die hij gaf op de mond van de Spaanse speelster Jennifer Hermoso na de finale van het WK is hij nog altijd niet van plan op te stappen.