LIVE | De Roon, Koopmeiners en Hateboer verspelen voorsprong in Leipzig

Samenvatting Inter met dank aan Dumfries te sterk voor Juventus, De Roon scoort voor Atalanta

Inter heeft in een fel duel vol irritatie en theater afgerekend met Juventus. In Turijn won de club van Denzel Dumfries (basis) en Stefan de Vrij (bank) met 0-1 van Matthijs de Ligt en co.

3 april