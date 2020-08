LIVE | De Jong en Kluivert beginnen op de bank, Bosz neemt het op tegen Rangers

Westerlo vangt bot bij rechter en blijft op tweede niveau

15:54 Een rechtbank in Antwerpen heeft voetbalclub KVC Westerlo donderdag ongelijk gegeven in het kort geding dat de club tegen de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had aangespannen. Westerlo blijft daardoor op het tweede niveau spelen en de hoogste klasse kan komend weekeinde als gepland met 18 clubs beginnen.