LIVE Copa del Rey | Dembélé buit verschil eindelijk uit: Barça op voorsprong tegen tiental Sociedad

Samenvatting Haller maakt rentree bij bloedstol­len­de overwin­ning Borussia Dortmund

Borussia Dortmund trekt aan het langste eind in een zenuwslopend duel tegen FC Augsburg. De Beierse tegenstander kwam terug van een achterstand, maar in de slotfase kwamen ‘Die Borussen’ terug. Het hoogtepunt van de wedstrijd was wellicht niet een doelpunt, maar de rentree van Sébastien Haller.

22 januari