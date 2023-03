LIVE Copa del Rey | Barcelona leidt nipt tegen Real Madrid, Vinícius woest na duel met Frenkie de Jong

Frenkie de Jong en FC Barcelona spelen in iets meer dan een maand liefst drie keer El Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid. Vanavond is de eerste confrontatie: de heenwedstrijd in de halve finales van de Copa del Rey. De return in Camp Nou is op woensdag 5 april en op 19 maart treffen de Spaanse grootmachten elkaar ook nog in La Liga. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog, het duel begon om 21.00 uur.