LIVE Conference League | Eerste confrontatie tussen Fiorentina en FC Basel in halve finale

LIVE Europa League | Feyenoord-beul Roma ontvangt Nederlands getint Leverkusen in halve finale

Een Nederlands getinte halve finale vanavond in de Europa League. Bayer Leverkusen (met Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah) gaat op bezoek bij AS Roma, waar Georginio Wijnaldum hoopt op een basisplaats. De Italianen, onder leiding van trainer José Mourinho, schakelde in de vorige ronde Feyenoord uit. Welke club verschaft zich een goede uitgangspositie voor de return van volgende week? De aftrap in Stadio Olimpico is om 21.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.