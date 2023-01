LIVE | Cody Gakpo maakt in bekerduel met Wolves zijn debuut voor Liverpool

Cody Gakpo debuteert vanavond voor Liverpool in de basis het duel in de derde ronde van de FA Cup met Wolverhampton Wanderers. Virgil van Dijk ontbreekt bij Liverpool. De aanvoerder van Oranje heeft een spierblessure aan een been. Volg het duel hieronder in ons liveblog. Check onder het liveblog de uitslagen van de overige bekerduels en de wedstrijden in Spanje, Italië en België.