LIVE Champions League | Paris Saint-Germain en Bayern München strijden in CL-kraker van jewelste

Drama Hans Hateboer: Atalanta-verdediger maanden uit roulatie met gescheurde kruisband

Hans Hateboer heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd. Dat gebeurde zaterdagavond in de met 2-0 gewonnen uitwedstrijd in de Serie A tegen Lazio. Hateboer moest zich na een uur spelen laten vervangen in het Stadio Olimpico.