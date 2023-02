LIVE Champions League | Geen Mbappé, wel Messi bij PSG tegen Bayern, ook basisplek voor 16-jarige

met video Matchwin­ner Memphis Depay ‘erg gelukkig’ bij Atlético Madrid: ‘Ik ben met open armen ontvangen’

Memphis Depay heeft zijn eerste doelpunt in het shirt van Atlético Madrid gemaakt op een belangrijk moment. De spits viel in in de moeizame wedstrijd tegen Celta de Vigo en maakte vlak voor tijd de 0-1.