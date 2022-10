LIVE Champions League | FC Barcelona heeft punten hard nodig in thuiswedstrijd tegen Inter

Iker Casillas zegt gehackt te zijn na tweet over ‘co­ming-out’, Carles Puyol spreekt over ‘onhandige grap’

Iker Casillas maakte zondag de tongen los met een korte tweet waarin hij uit de kast leek te komen als homoseksueel. Het zorgde voor veel speculaties: was het echt, of een verkapte sneer richting de Spaanse roddelpers? De voormalige Spaanse topkeeper kwam ruim een uur later zelf met de verklaring: zijn account was gehackt.

10 oktober