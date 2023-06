LIVE Champions League | Eerste titel voor Aké en Manchester City of toch Inter van Dumfries en De Vrij?

Manchester City staat net als twee jaar geleden in de finale van de Champions League. Toen liet de succesploeg van trainer Pep Guardiola, dit seizoen al winnaar van de Premier League én de FA Cup, zich verrassen door Chelsea. Pakt het ManCity van Nathan Aké voor het eerst in de geschiedenis de ‘beker met de grote oren’? Tegenstander is Internazionale, waar Denzel Dumfries en Stefan de Vrij onder contract staan. De Italianen jagen op de vierde eindzege. De laatste keer was in 2010. De aftrap in het Atatürk Olympic Stadium in Istanboel is om 21.00 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.