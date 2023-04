LIVE Champions League | Denzel Dumfries en Stefan de Vrij op bezoek bij het Benfica van Roger Schmidt

Frank Lampard (44) terug bij Chelsea als interim-trai­ner: ‘Een makkelijke beslissing, dit is mijn club’

Frank Lampard is terug als coach bij Chelsea. De oud-speler maakt op interimbasis het seizoen af op de bank bij de Londense club waar hij zijn beste jaren als middenvelder had en tussen 2019 en 2021 al coach was. Lampard (44) is de opvolger van Graham Potter, die afgelopen zondag werd ontslagen.