LIVE Champions League | Chelsea moet twee doelpunten goedmaken tegen Real Madrid

Volop lof voor Bart Verbruggen: ‘Voor mij is hij de beste keeper van de Belgische competitie’

Bart Verbruggen (20), die morgenavond met Anderlecht tegen AZ speelt in de kwartfinales van de Conference League, heeft net het ene na het andere compliment van zijn trainer Brian Riemer mogen ontvangen als hij van een Belgische journalist de vraag krijgt of hij niet de beste keeper van de Belgische Eerste Klasse is. Het mag duidelijk zijn dat ze het bij de zuiderburen eens zijn: door deze Bart Verbruggen krabbelt de gevallen grootmacht Anderlecht eindelijk weer eens een beetje op.