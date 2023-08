LIVE Bundesliga | Nederlanders bij Bayern azen tegen Werder Bremen op eerherstel

De officiële seizoensopening van Bayern München werd er een om heel snel te vergeten. In de Duitse Super Cup was RB Leipzig met 3-0 te sterk. Matthijs de Ligt begon in de basis, Noussair Mazraoui viel in, net als Harry Kane en Ryan Gravenberch bleef negentig minuten op de bank. Of Bayern tegen Werder Bremen revanche neemt, volg je in dit liveblog (aftrap 20.30 uur).